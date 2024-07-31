В Нижнем Тагиле судят экстремиста и террориста из списка Росфинмониторинга

Росфинмониторинг 29 июля внёс в реестр террористов и экстремистов жителя Нижнего Тагила Артёма З. По какой причине мужчина попал в список, на данный момент неизвестно.

Отметим, что сейчас в Ленинском районном суде Нижнего Тагила в отношении Артёма З. рассматривается уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Мужчина обвиняется в двух эпизодах по указанной статье.

В прокуратуре Ленинского района от комментариев по данному уголовному делу воздержались. В пресс-службе суда оперативно получить комментарий журналисту АН «Между строк» не удалось.

Включение физических лиц в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, накладывает на человека определённые финансовые ограничения, делающие невозможным совершение ряда покупок или снятие наличных. В частности, признанный экстремистом или террористом человек не может осуществлять финансовые операции в сумме, превышающей 10 тысяч рублей в расчёте на каждого члена семьи (к примеру, в семье из трёх человек сумма не должна превышать 30 тысяч рублей). Кроме финансовых ограничений, лицо, внесённое в реестр, имеет сложности при трудоустройстве и реализации своих избирательных прав.