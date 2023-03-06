В Нижнем Тагиле судебные приставы перепутали должника и хотели взыскать деньги с другого человека

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила защитила права местного жителя, с которого судебные приставы по ошибке хотели взыскать деньги. Выяснилось, что в районном отделении судебных приставов ГУФССП Нижнего Тагила перепутали должника с другим человеком из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества, сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура установила, что судебный пристав в июле 2021 года возбудил исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитному договору в отношении не имевшего к этому отношения человека, вынес постановление о взыскании денежных средств и запретил регистрацию автомобиля.

«При своевременном анализе имеющихся персональных исходных данных, полученных из ФНС, Росреестра и ГИБДД, ошибочной идентификации возможно было избежать. По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление руководителю ГУ ФССП России по Свердловской области об устранении выявленных нарушений», — пояснили в прокуратуре.

Вынесенные ранее по ошибке постановления в отношении мужчины со схожими паспортными данными должника отменены.