Общество

В Нижнем Тагиле суд взыскал с банка 700 тысяч рублей за «развод» инвалида на страховку 

06.12.2021 17:15
В Нижнем Тагиле суд взыскал с банка 700 тысяч рублей за «развод» инвалида на страховку 

Прокуратура Дзержинского района провела проверку по обращению пенсионера, которого банк «развёл» на страховку. Инвалиду по зрению сотрудники учреждения зачитали договор, опустив несколько моментов. Из-за этого тагильчанин чуть не лишился всех своих сбережений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что 82-летний пенсионер длительное время пользовался услугами одного банка на Вагонке. Мужчина хранил в банке свои накопления и получал по ним прибыль в виде процентов. 

Когда потерпевший в очередной раз пришёл в офис банка для продления договора, сотрудник учреждения предложил ему заключить договор на «выгодных» условиях. Поскольку мужчина был инвалидом по зрению и не мог самостоятельно прочитать договор, написанный мелким шрифтом (2 мм), он попросил сотрудника банка озвучить условия договора. После, доверясь сотруднику, клиент подписал договор.

Через две недели мужчина выяснил, что в кредитном учреждении подписал договор страхования с выплатой инвестиционного дохода сроком на 6 лет. По условиям, указанным в документе, возврат внесённых денежных средств пенсионеру не гарантирован.

По результатам проверки прокуратура в интересах пенсионера направила исковое заявление к банку о признании договора недействительным. Дзержинский райсуд удовлетворил требования прокурора, признав договор недействительным и взыскав в пользу истца 700 тысяч рублей. Решение суда ответчиком исполнено.

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