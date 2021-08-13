В Нижнем Тагиле суд вынес приговор мужчине, который из-за ревности до смерти избил бывшего приятеля своей девушки

Ленинский районный суд вынес приговор тагильчанину, который из-за ревности до смерти избил бывшего приятеля своей девушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В конце ноября 2020 года у осуждённого во время совместного распития спиртного со своей сожительницей и её бывшим приятелем возник конфликт из-за ревности. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина нанёс бывшему ухажёру своей возлюбленной около 40 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных травм участник любовного треугольника скончался на месте до приезда скорой помощи.

Тагильчанина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.