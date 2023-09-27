В Нижнем Тагиле суд поместил под домашний арест начальника отряда колонии № 51, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд поместил под домашний арест начальника отряда ФКУ ЛИУ № 51 ГУФСИН России по Свердловской области. Он обвиняется в двух преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких.

«Ленинским районным судом города Нижний Тагил Свердловской области удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника отряда ФКУ ЛИУ № 51 ГУФСИН России по Свердловской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, сроком на 1 месяц 28 суток, то есть по 22 ноября 2023 года», — отмечают в суде.

Как сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко, сотрудник колонии отстранён от выполнения служебных обязанностей.