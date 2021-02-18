В Нижнем Тагиле суд отправил в колонию серийного грабителя

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отправил в колонию на 1 год и 4 месяца серийного грабителя. В мае и июне 2020 года мужчина несколько раз нападал на тагильчан и крал у них вещи.

Все преступления происходили на Вагонке, и каждый раз мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в прокуратуре Дзержинского района, 30 мая осуждённый на улице Зари подошёл сзади к незнакомцу, ударил его два раза по голове, после чего, сдёрнув с плеча сумку, скрылся. Следующее преступление мужчина совершил 10 июня. Злоумышленник также напал на человека, выхватил у него из рук смартфон и скрылся. На следующий день он попытался снова ограбить прохожего, но не успел скрыться, как его задержали сотрудники полиции.

По информации ведомства, мужчина имеет неотбытое наказание в виде исправительных работ, назначенное ему ранее за неоднократное управление автомобилем в алкогольном опьянении. Кроме того, тагильчанин в течение 2020 года более 20 раз привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя, появление в алкогольном опьянении в общественном месте, а также за употребление наркотиков.