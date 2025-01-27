В Нижнем Тагиле суд отправил на принудительное лечение пиромана, спалившего соседскую баню

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении 62-летнего местного жителя. По версии следствия, в ночь на 3 октября 2023 года в коллективном саду «Северный-1» подсудимый намеренно сжёг соседскую баню после длительного конфликта.

«Зайдя в сарай, мужчина налил в пластиковую бутылку бензин, надел на горлышко бутылки носок, смоченный в бензине, перелез через забор соседского участка, поджёг при помощи зажигалки смоченный в бензине носок и в открытое окно бани бросил данную бутылку с бензином. В результате произошедшего пожара была уничтожена деревянная баня, а также имущество, находившееся в бане и возле нее, чем был причинён имущественный ущерб соседям на общую сумму свыше 969 тысяч рублей», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога).

Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством м нуждается в применении принудительного лечения. Постановление суда не вступило в законную силу.