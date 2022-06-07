В Нижнем Тагиле суд отказался выпустить на свободу личного киллера уральского олигарха

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказался смягчить наказание Виталию Пильщикову — личному киллеру уральского олигарха Павла Федулёва. Пильщиков отбывает срок за убийство бизнесменов, охранника и милиционера, а также за участие в группировке, которая занималась незаконным оборотом оружия. Суд назначил ему 24 года и 10 месяцев заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Сотрудник нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе судебного заседания возражал против удовлетворения ходатайства защитника осуждённого, — рассказали в ведомстве. — Сотрудник прокуратуры указал, что осуждённым не отбыта значительная часть наказания. По приговору суда, вынесенному в феврале 2012 года, окончание отбытия Пильщиковым наказания — в феврале 2028 года».

Виталий Пильщиков продолжит отбывать его в ИК-12 Нижнего Тагила.

Приговор Виталию Пильщикову суд вынес в 2012 году. Следователи установили, что в мае 1995 года он в подъезде одного из домов в центре Екатеринбурга расстрелял бизнесмена на глазах его жены и дочери. За это он получил от бизнесмена Павла Федулёва 100 тысяч долларов. Через год он за ту же сумму убил делового партнёра Федулёва, который заподозрил товарища в попытке получить контроль над его финансовыми активами. Вместе с бизнесменом тогда погибли его охранники, в том числе сотрудник милиции. Вскоре после Пильщикова в Екатеринбурге осудили и Павла Федулёва.