В Нижнем Тагиле суд оставил педофила за решёткой

Ленинский районный суд Нижнего Тагила с участием старшего помощника Нижнетагильского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайство осуждённого по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних) Сергея К. об освобождении от наказания в связи с болезнью.

Как отметили в прокуратуре, в период с сентября по декабрь 2016 года, воспользовавшись тем, что оставался наедине с малолетними детьми своих знакомых, осуждённый совершал в отношении них действия сексуального характера.

В декабре 2017 года Верхнесалдинским городским судом К. был признан виновным, и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В судебном заседании сотрудник прокуратуры указал на то, что, согласно медицинскому заключению врачебной комиссии, у осужденного отсутствуют заболевания, указанные в Перечне заболеваний, определенных Постановлением правительства РФ, при установлении которых осужденный может быть освобождён. Более того, поведение осуждённого крайне нестабильно, во время отбытия наказания К. неоднократно привлекался к дисциплинарным взысканиям. Администрацией исправительного учреждения мужчина характеризуется отрицательно. Неотбытый срок составляет 6,5 лет.

С учётом мнения прокурора суд отказал Сергею К. в удовлетворении ходатайства. Салдинец продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении.