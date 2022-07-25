В Нижнем Тагиле суд оштрафовал управляющую компанию за грязную воду. УК считает, что виноват «Водоканал-НТ»  

В Нижнем Тагиле специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствие санитарным нормам в пробах горячей воды в новостройке на Уральском проспекте, 91. После жалобы жильцов ведомство инициировало судебный процесс.
Тагилстроевский районный суд признал управляющую компанию «Домоуправление» виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.
Юрист ООО «Домоуправление» в разговоре с журналистом АН «Между строк» заявила, что попадающая в систему водоснабжения, за которую отвечает УК, горячая вода изначально была ненадлежащего качества.
«Роспотребнадзор инициировал судебное разбирательство по жалобе жильца. Анализ воды показал наличие некоторых незначительных несоответствий. При этом специалисты ведомства взяли пробу воды в квартире жильца, но не на насосном сооружении, которое находится на балансе компании “Водоканал-НТ”. Мы не были уведомлены о том, что состоится судебное заседание, и на этой неделе будем подавать жалобу на решение суда».