В Нижнем Тагиле суд оштрафовал управляющую компанию за грязную воду. УК считает, что виноват «Водоканал-НТ»  

В Нижнем Тагиле специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствие санитарным нормам в пробах горячей воды в новостройке на Уральском проспекте, 91. После жалобы жильцов ведомство инициировало судебный процесс.

Тагилстроевский районный суд признал управляющую компанию «Домоуправление» виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Юрист ООО «Домоуправление» в разговоре с журналистом АН «Между строк» заявила, что попадающая в систему водоснабжения, за которую отвечает УК, горячая вода изначально была ненадлежащего качества.