В Нижнем Тагиле суд оштрафовал мужчину за избиение подростка

Мировой судья судебного участка № 2 Пригородного судебного района Свердловской области удовлетворил исковые требования прокурора района по факту нанесения побоев ребёнку.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что 3 февраля 2024 года в вечернее время в селе Лая произошёл конфликт между мужчиной и 12-летним мальчиком, в результате которого обвиняемый нанёс ребёнку один удар рукой по лицу, причинив сильную физическую боль.

«После случившегося инцидента мама мальчика обратилась в психологическую службу МАОУ СОШ “Центр образования № 1”, где ей выдали заключение о состоянии сына. Педагог-психолог установила, что у подростка обнаружена повышенная тревожность, страх перед контактами с посторонними людьми, страх подвергнуться неожиданному жестокому обращению в будущем, страх бессилия, невозможности защитить себя в опасной ситуации. Также был зафиксирован острый стресс. Женщине рекомендовали провести пострадавшему психологическую коррекцию с регулярным посещением психолога, а также консультацию врача-невролога», — сообщили в ведомстве.

Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Суд назначил хулигану наказание в виде административного штрафа в размере 6 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Также по решению суда мужчина выплатит несовершеннолетнему пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Решение суда в настоящий момент не вступило в законную силу и находится на контроле прокуратуры района.