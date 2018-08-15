В Нижнем Тагиле суд обязал «Уралвагонзавод» устранить нарушения пожарной безопасности в ледовом дворце

Прокуратура через суд потребовала от «Уралвагонзавода» привести Дворец ледового спорта им. Сотникова в соответствие с нормами пожарной безопасности. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Дзержинского райсуда, в ходе проверки спортучреждения надзорные органы выявили ряд нарушений. В частности, отсутствовали перегородка между спортивными помещениями и мастерской плотника, а также двери на путях эвакуации с первого на цокольный этаж. Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал предприятие устранить нарушения в течение четырёх месяцев.

Всего за первое полугодие текущего года прокуратурой Дзержинского района было проверено 12 торговых центров и четыре спортивных и культурных сооружения.

«За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 25 индивидуальных предпринимателей, пять физических лиц, 32 должностных лица предприятий различных форм собственности. Из общего числа привлечённых к ответственности лиц восемнадцати назначены штрафы на сумму более 150 тысяч рублей, а остальным должностным лицам объявлены предупреждения», — добавили в прокуратуре.

Кроме того, прокурором района в суды направлено восемь исковых заявлений с требованиями об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности, а также три исковых заявления к руководителям ТЦ «Спутник», ТК «Юпитер», ТЦ «Летленд» с требованием о запрете осуществления предпринимательской деятельности на объектах, которые представляют угрозу жизни и здоровью посетителей.