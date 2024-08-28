В Нижнем Тагиле суд обязал мэрию предоставить благоустроенное жильё семье, которая жила в аварийном доме

В Нижнем Тагиле прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить благоустроенное жильё местному жителю, который вместе с семьёй ранее жил в аварийном доме.

Проверка, проведённая прокуратурой Дзержинского района, выявила, что заявитель является нанимателем квартиры в аварийном здании. В 2002 году ему и его семье предложили другое жильё по договору аренды. Однако вместо положенного договора социального найма администрация города заключила с ними краткосрочные коммерческие контракты.

В связи с этим прокуратура подала иск в Ленинский районный суд, требуя от мэрии предоставить заявителю жильё по договору социального найма, равное по площади его предыдущему жилью. Суд удовлетворил требования прокурора, решение вступило в законную силу.