В Нижнем Тагиле суд обязал мэрию отремонтировать лестницу на проспекте Строителей 

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района обратилась в суд с требованием обязать администрацию города отремонтировать лестничный пролёт между домами № 13 и 17 на проспекте Строителей, недалеко от здания начальной школы МБОУ № 64.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в администрацию г. Нижний Тагил неоднократно поступали жалобы граждан по вопросу аварийного состояния вышеуказанной лестницы, являющейся частью маршрута следования детей до школы. Поскольку по результатам рассмотрения представления, внесённого надзорным ведомством, нарушения фактически не были устранены и бюджетные средства на указанные цели не выделены, прокуратура направила в Ленинский районный суд г. Нижний Тагил исковое заявление о возложении на администрацию г. Нижний Тагил обязанности провести ремонтные работы по благоустройству указанного лестничного пролёта», — отмечают в ведомстве.

Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.