В Нижнем Тагиле суд на 3 месяца продлил арест обвиняемому в убийстве семилетнего Егора Коркунова

Ленинский районный суд Нижнего Тагила по ходатайству следствия продлил срок ареста Александру Борисову, обвиняемому в убийстве Егора Коркунова. Как сообщили порталу E1.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, он пробудет под стражей до 4 ноября.

«Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трёх суток», — отметили в пресс-службе облсуда.

Напомним, семилетний Егор Коркунов был тяжело ранен в голову летом 2019 года в садах под Нижним Тагилом, провёл несколько месяцев в коме и в январе 2020 года скончался, так и не приходя в сознание. Врачи не смогли достать из головы мальчика часть пули.

Следствие полагает, что пуля из пневматического ружья была выпущена 35-летним Александром Борисовым, он в тот день стрелял из винтовки по баночкам. До смерти Егора его обвиняли в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, после дело переквалифицировали на убийство, а 15 января Борисова арестовали — сначала до 14 марта, после чего срок ареста продлили до конца июля.

Александр Борисов, который считается главным обвиняемым по делу, настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания на меткость. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову.