В Нижнем Тагиле суд конфисковал автомобиль у любителя нетрезвой езды 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования) в отношении местного жителя.

По информации прокуратуры, в ночь на 15 апреля 2024 года осуждённый, управлявший автомобилем Honda UR-V, был остановлен инспектором ДПС у дома № 25 на улице Горняка. Сотрудник дорожной полиции засомневался, что водитель находится в трезвом состоянии, и предложил мужчине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.



Прибором зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе — 0, 518 мг/л. Было установлено, что мужчина в 2023 году привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, а именно за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

За это административное правонарушение мировой суд в октябре 2023 года назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1,5 года.

При этом назначенное судом наказание водитель не отбыл, выводов для себя не сделал. Суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ.

«По ходатайству государственного обвинителя суд на основании ст. 104.1 УК РФ конфисковал в доход государства принадлежащий на праве собственности осуждённому автомобиль Honda. В целях обеспечения исполнения приговора суда в указанной части ранее наложенный постановлением суда арест на автомобиль сохранён до фактического исполнения судебного акта», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Приговор вступил в законную силу.