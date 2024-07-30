В Нижнем Тагиле строители выплатят женщине 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную травму

Инцидент произошёл в мае 2022 года на улице Садовой в Нижнем Тагиле. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, тагильчанка Ольга шла по тротуару, где велись ремонтные работы, и не заметила ленту ограждения. Женщина запнулась и упала на строительные материалы, получив травмы. Приехавшая на место скорая помощь диагностировала у неё ушибы и ссадины. От госпитализации пострадавшая отказалась, но спустя время всё-таки была вынуждена обратиться в травмпункт.

Позже Ольга обратилась в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с иском к администрации города, ООО «Проект Урал», ООО «ГранитСтрой», МУП «Тагилдорстрой», попросив взыскать с ответчиков расходы в связи с причинением вреда здоровью в размере 31 247 рублей и компенсацию морального вреда 300 тысяч рублей.

«Суд удовлетворил требования частично. С ООО “ГранитСтрой” ущерб взыскан в полной мере, компенсация морального вреда уменьшена до 20 тысяч рублей. Ответчик и истец с решением не согласились и подали апелляционные жалобы в вышестоящую инстанцию», — уточнили в суде.

Свердловский областной суд встал на сторону истца. Были учтены её возраст и тот факт, что на повреждённом плече ранее делалась операция. В связи с этим сумму компенсации морального вреда увеличили до 70 тысяч рублей. Однако в части взыскания ущерба с ответчика отказано.