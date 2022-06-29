В Нижнем Тагиле строители моста на Циолковского выплатят мэрии штрафы за срывы сроков работ

К концу недели строители завершат монтаж трамвайных путей на мосту по улице Циолковского. После того как подрядчик закончит эту работу, он приступит к асфальтированию одной стороны дороги, установке опор освещения и обустройству тротуаров. Часть этих работ должна была быть выполнена ещё на прошлой неделе, поэтому Служба заказчика городского хозяйства составит претензию к подрядчику ООО «Уралстроймонтаж».

«Первого июля мы проведём новое обследование, по итогам которого можно будет выставлять претензию по некачественному или несвоевременному производству работ. По обследованию, проведённому первого июня, мы сейчас заявляемся в суд. Три первых претензии уже были рассмотрены в суде, по ним есть соответствующие решения в пользу города», — рассказал заместитель директора Службы заказчика горхозяйства Николай Новиков.

За сорванные сроки строительства подрядчик будет обязан выплатить городу неустойку. А сейчас компания в очередной раз пообещала активизировать работы на объекте, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Так, сегодня на путепроводе одновременно ведётся несколько видов работ. По словам руководителя проекта реконструкции ООО «Уралстроймонтаж» Владимира Останина, завершены работы по перекладке инженерных сетей через улицу Циолковского. По одной стороне дороги от улицы Индустриальной до улицы Октябрьской Революции завершается установка блоков дорожного ограждения, которая была начата 22 июня. Параллельно с этим ведётся монтаж 350 погонных метров трамвайных путей.

«Завозится щебень, идёт подбивка шпал, установка рельс в отметки, — заявил Владимир Останин. — Сегодня мы подобьём полностью один путь, постараемся выставить все рельсы в уровень и будем завозить контррельс. До третьего июля с одной линией закончим».

После того как подрядчики завершат работу с трамвайными путями, они смогут приступить к асфальтированию одной стороны дороги. В течение двух ближайших дней строители обещают полностью выполнить подготовку основания на первой стороне дороги. Ещё пара дней потребуется на монтаж бордюров. Перед асфальтированием будет уложена плитка вдоль трамвайного пути.