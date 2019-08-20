В Нижнем Тагиле строитель школы № 100 украл сотовый телефон у коллеги

В мировой суд Тагилстроевского района поступило уголовное дело о краже сотового телефона на территории строящейся школы № 100 на Муринских прудах. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру, гаджет 34-летний электрогазосварщик украл у своего коллеги. По версии следствия, днём 26 июля 55-летний сотрудник одной из подрядных организации оставил без присмотра на кожухе воздуховода вентиляции сотовый телефон стоимостью 15,5 тысячи рублей, который ему подарила дочь на день рождения. Этим воспользовался подсудимый, который присвоил мобильник себе. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию, которая по горячим следам вышла на вора. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.