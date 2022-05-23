В Нижнем Тагиле строитель, обманувший заказчиков на 6 млн рублей, пойдёт под суд

В Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила направлено дело 46-летнего строителя-обманщика. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района, местный житель под видом заключения договоров на строительство объектов недвижимости обманул восемь человек. По версии следствия, обвиняемый заключал с горожанами договоры от имени индивидуального предпринимателя, являющегося субподрядчиком организации, оказывающей строительные услуги.

Злоумышленник получал от людей деньги в счёт оплаты строительных работ, но выполнять взятые на себя обязательства не собирался. Кроме того, для отвода глаз он поручал наёмным рабочим создавать видимость работы на объектах заказчиков, сознательно не исполняя основной объём строительства.

В результате незаконных действий мошенник получил свыше 6,1 млн рублей от восьми разных заказчиков. Уголовное дело в скором времени рассмотрит Тагилстроевский суд.