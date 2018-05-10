В Нижнем Тагиле сторож пострадал при тушении горящей травы возле автостоянки

В минувшее воскресенье в результате возгорания сухой травы возле автостоянки пострадал пожилой мужчина, работающий охранником. По информации МЧС, инцидент произошёл в районе здания № 7а по Ленинградскому проспекту.

«Из-за ветреной погоды огонь быстро распространялся по сухой траве. Мужчина принялся сбивать пламя лопатой, затем упал в горящую траву. Находящиеся по близости прохожие помогли пострадавшему выбраться из горящей травы и вызвали скорую, однако охранник получил ожоги 60% разной степени тяжести», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.