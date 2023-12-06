В Нижнем Тагиле стоматолог перевела аферистам 400 тысяч рублей 

В Нижнем Тагиле жертвой телефонных мошенников стала 41-летняя женщина-стоматолог, которая перевела на «безопасный счёт» около 400 тысяч рублей из своих накоплений. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина, звонивший потерпевшей и представившийся куратором Минздрава, сообщил, что главврач больницы, где работает тагильчанка, подозревается в пособничестве терроризму и переводе денежных средств на счета «боевиков Украины». Более того, со счетов женщины также переведены деньги, но эти переводы своевременно пресечены, а её счета заблокированы. «Представитель министерства» предупредил, что с медиком свяжутся сотрудники ФСБ и необходимо выполнять все их указания.

«“Силовик” по телефону сообщил, что сейчас будут проводить “процедуру удаления её счетов из реестра Центробанка”, чтобы мошенники не смогли вывести её деньги, а затем создадут новый счёт, которым она сможет пользоваться. Женщину направили в банк, где она сняла все свои накопления, порядка 400 тысяч, а затем по требованию лжесотрудника ФСБ в другом банке она перевела все деньги на указанный счёт по QR-коду. Придя домой, женщина рассказала всё супругу, который понял, что жена стала жертвой мошенников», — рассказали в полиции.

Начальник службы участковых отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» майор полиции Александр Арбузов провёл профилактическую беседу с персоналом медицинского учреждения. Он напомнил работникам об основных мошеннических схемах, используемых злоумышленниками для присвоения денежных средств граждан. Это звонки лжесотрудников банков, силовых структур, от имени портала госуслуг и операторов сотовой связи, звонки пожилым людям о попавших в беду родственниках и многие другие. Во всех случаях мошенники пытаются убедить потенциальную жертву в том, что находящиеся на счетах денежные средства в опасности и необходимо их перевести на «безопасные».

Представитель полиции рекомендовал критически относиться к любой информации, поступающей с незнакомых номеров, и быть предельно внимательными, когда дело касается перевода либо передачи денег.