В Нижнем Тагиле столкнулись две «Газели» и две легковушки

Сегодня, 5 января, около восьми часов утра возле дома № 23 по Восточному шоссе произошло ДТП с участием двух «Газелей» и двух легковых автомобилей. По информации портала E1.ru, в аварии пострадали четыре человека. Травмы получили водитель и пассажирка отечественной легковушки, а также два пассажира маршрутки. У одного из них перелом носа, у второго – ушиб бедра.

«45-летний водитель ВАЗ-21140 по не установленной пока причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda, грузовым микроавтобусом ГАЗ и пассажирским автобусом ГАЗ-322132, ехавшим по маршруту № 50», – прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: E1.ru