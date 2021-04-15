В Нижнем Тагиле стартуют традиционные «Окуджавские дни»

С 14 апреля в Нижнем Тагиле стартует акция «Окуджавские дни». Для горожан готовят литературно-музыкальные вечера, чтения, поэтические гостиные, выставки-обзоры, посвящённые жизни и творчеству поэта и барда Булата Окуджавы.

В рамках акции сотрудники Центральной библиотеки готовят новый аудиоподкаст, в котором расскажут интересные факты о доме Окуджавы в Нижнем Тагиле. В культурном центре на Карла Маркса, 20а (дом, в котором жила семья поэта) в конце апреля откроется новая экспозиция «Авторская песня вчера, сегодня и всегда». В последнюю неделю апреля экскурсии проводятся бесплатно для всех желающих. С программой мероприятий можно познакомиться на сайте «Дома Окуджавы».

Также уже известны имена победителей первого отборочного тура VII Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья». Первый тур проходил с 1 марта по 10 апреля 2021 года. Заявки на фестиваль-конкурс подали 174 участника: 17 коллективов и 93 отдельных исполнителя. География конкурса широка: Удмуртская Республика, Крым, Пермский край, Курганская, Ростовская, Иркутская, Тюменская, Тульская, Костромская, Челябинская, Нижегородская, Мурманская области. Традиционно больше всего заявок поступило от исполнителей из Свердловской области.

Участники фестиваля Булата Окуджавы приедут в Нижний Тагил 14 мая. Они предстанут перед профессиональным жюри, которое возглавит председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин.

15 мая тагильчан и гостей города ждут гала-концерт победителей и творческий вечер актёра театра и кино Вениамина Смехова — артист хорошо знаком широкому зрителю по своей роли Атоса в серии советских фильмов о мушкетёрах.