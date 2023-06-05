В Нижнем Тагиле стартует акция по бесплатному обмену мелочи на купюры

В Нижнем Тагиле стартовала акция по приёму монет. До конца июня 2023 года каждый желающий может сдать в банк скопившуюся мелочь: зачислить деньги на свой счёт или поменять на банкноты более крупных номиналов, сообщили в пресс-службе главного управления Уральского Центрального банка РФ.

Обычно за обмен денег банки устанавливают комиссию, однако на время акции эта опция отменена. Кроме этого, за часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты. Акция пройдёт до конца июня 2023 года в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Первоуральске. В этом году в ней будут участвовать 15 банков.

«Люди часто не хотят “мелочиться” и в ежедневных расчётах предпочитают металлическим деньгам бумажные. Полученные на сдачу монеты многие граждане больше не используют, возможно, хранят дома в копилках. Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Акция, которую инициировало Уральское ГУ Банка России, призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах», — сообщил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

В ведомстве отметили, что такое мероприятие проходило в Свердловской области в 2019 году. Тогда жители достали из копилок более 630 тысяч монет на сумму почти 2 млн рублей. Общий вес мелочи превысил две тонны — это равносильно весу чёрного носорога или автомобилю «Газель» с тентом.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе главного управления Уральского Центрального банка РФ, в Нижнем Тагиле обменять мелочь можно в любом отделении «Промсвязьбанка».