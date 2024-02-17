В Нижнем Тагиле стартовало адресное информирование о выборах президента (ВИДЕО)

С 17 февраля по всей стране стартовало адресное информирование о голосовании на выборах президента России. Проект называется «ИнформУИК». К тагильчанам по месту их прописки приходят члены участковых избирательных комиссий, чтобы рассказать о способах голосования, а также узнать о том, какой вариант им более удобен. Журналист АН «Между строк» побывала вместе с сотрудниками избирательного участка № 2202 Галиной Шабалиной и Мариной Лавровой в многоквартирном доме на улице Учительской.

Все так называемые обходчики ранее прошли специальное обучение и получили эксклюзивную экипировку: шоперы, именные бейджи, буклеты и календари с предвыборной символикой. Также у каждого сотрудника УИК с собой удостоверение члена избирательной комиссии, которое они обязаны предъявить по просьбе гражданина.

Члены избиркомов спрашивают, каким способом избиратели планируют проголосовать, и отмечают ответ в специальном приложении в гаджете. В нём же члены избирательной комиссии видят адреса, закреплённые за их избирательным участком, и жильцов, которые прописаны в квартирах.

Обходы продлятся до 7 марта, в будние дни с 16:00 до 21:00, по выходным и праздникам с 10:00 до 20:00.

Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Важно отметить, что в этом году у избирателей появилось несколько способов голосования. До 11 марта граждане РФ имеют возможность подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), это можно сделать в личном кабинете на портале «Госуслуги». Также можно традиционно проголосовать на дому, для чего нужно обратиться в участковую избирательную комиссию с 7 до 17 марта. Чтобы голосовать по месту нахождения, необходимо также подать заявление до 11 марта в любом МФЦ, на портале «Госуслуги» или в любой территориальной избирательной комиссии.