В Нижнем Тагиле стартовали всероссийские соревнования по футболу на электроколясках «Стальная воля»

В Нижнем Тагиле 6 июня в ФОК «Президентский» в торжественной обстановке прошло открытие всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями совместно с Кубком России по футболу на электроколясках. В мероприятии принимают участие около 500 особенных спортсменов из 20 регионов России. Среди участников турнира — команды из Нижнего Тагила, Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Волгограда, Омской области, Ленинградской области и Новосибирска.

Для жителей и гостей города на игровом поле в ФОК «Президентский» выступали танцевальные и музыкальные коллективы Городского дворца молодёжи. Уральская Хозяйка медной горы угощала всех представителей мероприятия караваем.

Организаторами Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля» и Кубка России по ПОДА-футболу на электроколясках выступили: Министерство спорта РФ, Паралимпийский комитет РФ, Всероссийская федерациях спорта и администрация города Нижний Тагил. Генеральным партнёром соревнований стала компания ЕВРАЗ.

Уникальное спортивное мероприятие пройдёт до 8 июня на четырёх спортивных площадках города: в спортивном комплексе «Металлург-Форум», ФОК «Президентский», на стадионах «Уралец» и «Высокогорец». Состязания состоятся в шести дисциплинах: футбол — среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши). Трансплант-футбол и мини-футбол — среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши). В рамках соревнований среди восьми команд будет разыгран Кубок России в дисциплине «ПОДА-футбол на электроколясках».

На церемонии открытия заместитель главы города Вячеслав Горячкин и директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона ЕВРАЗ Урал Сергей Селькин поприветствовали всех гостей и отметили, что это уже третьи подобные соревнования в нашем городе.

«Третий раз Нижний Тагил встречает такие масштабные соревнования, проводимые при поддержке компании ЕВРАЗ. И впервые мы проводим кубок по футболу на электроколясках. Два года назад, когда мы создали турнир, сложно было представить, что он достигнет таких масштабов и будет развиваться. Наш город можно по праву назвать промышленной столицей Урала. И благодаря таким спортивным мероприятиям вскоре Нижний Тагил можно будет считать спортивной столицей страны», — рассказал Сергей Селькин.

Президент Федерации футбола на электроколясках Москвы и по совместительству действующий игрок команды «Фурия» Александр Симченко выразил благодарность всем организаторам и пожелал хорошей игры участникам состязаний.

«Как здорово, что сегодня наша дисциплина имеет особое отношение в спорте. Ведь Кубок России, который будет проходить в течение трёх дней, — это то, о чём мы не могли даже подумать два года назад. Проделана большая работа, и хотелось бы отметить, насколько сильно спорт объединяет людей. И теперь мы стоим здесь в ожидании матча», — прокомментировал Александр Симченко.

Также поддержать спортивный проект «Стальная воля» приехали именитые российские футболисты Алексей Смертин и Дмитрий Сенников. Полузащитник Алексей Смертин, который стал идейным вдохновителем турнира «Стальная воля», поздравил участников и вручил юбилейные медали, посвящённые 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

«Каждый год ЕВРАЗ радушно принимает на Урале турниры по футболу “Стальная воля” среди взрослых и детей. В этом году мы не просто собрали представителей всех дисциплин адаптивного футбола среди людей с инвалидностью, но и открыли новую страницу в истории российского спорта, организовав первый Кубок России по ПОДА-футболу на электроколясках. Уверен, что это позволит привлечь в данную дисциплину ещё больше участников. Именно к этому мы стремимся», — отметил Алексей Смертин.

После церемонии состоялся гала- матч, где сошлись команды металлургов ЕВРАЗ НТМК вместе с представителями администрации города и звёзд российского спорта. Схватка закончилась вничью с финальным счётом 4:4.

По завершении первой игры желающие смогли взять автограф у именитых футболистов. Следом за медийным матчем прошла игра по ПОДА-футболу на электроколясках.

Также в день открытия соревнований представители ЕВРАЗа вместе с жителями города и футболистами приняли участие в зарыблении городского пруда особями белого амура.