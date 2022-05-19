В Нижнем Тагиле стартовали последние звонки

На этой неделе в Нижнем Тагиле начались последние звонки для выпускников школ и гимназий. В этом году они будут идти в течение недели и завершатся в следующий понедельник, 23 мая. Каждая школа выбирает день праздника в зависимости от расписания и учебного плана.

В этом учебном году последний звонок прозвенит для 3570 девятиклассников и 1459 одиннадцатиклассников, рассказали АН «Между строк» в управлении образования. Всего в Свердловской области в этом году около 18 тысяч школьников заканчивают 11-й класс, ещё 45 тысяч — 9-й класс.

Единый государственный экзамен для одиннадцатых классов стартует 26 мая, первыми выпускники российских школ будут сдавать географию, литературу и химию. Сдача Основного государственного экзамена у девятиклассников стартует уже сегодня, 19 мая.

Летом, после всех экзаменов, для будущих студентов Нижнего Тагила проведут общегородской выпускной, сообщили в администрации города. Дата мероприятия пока неизвестна.