В Нижнем Тагиле стартовала запись в отряд мэра

В Нижнем Тагиле с 1 по 3 апреля открылась запись в трудовые отряды мэра. Трудоустройством подростков от 14 до 18 лет, желающих работать в отрядах, будет заниматься управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Городской дворец молодёжи» (ГДМ).

Ребята будут заниматься уборкой территории пешеходных зон, скверов и других мест отдыха тагильчан. А также очищать и белить бордюры, высаживать рассаду, пропалывать клумбы, поливать цветы, убирать скошенную траву и работать в помещениях школ и домах детского творчества.

За свою трудовую активность подростки получат заработную плату и материальную поддержку от Нижнетагильского центра занятости. Но какая ставка будет у школьников в 2024 за работу в отряде мэра, пока неизвестно.

«На данный момент неизвестно, сколько в этом году будет составлять заработная плата в отрядах мэра. Потому что подростки будут работать в июне, июле и августе с разным количеством смен. Сейчас Центр занятости собирает заявки от работодателей, а мы — от желающих школьников. После того как все заявки на работу будут сформированы, выделенная из бюджета сумма будет распределяться между трудоустроенными ребятами», — рассказала журналисту АН «Между строк» заместитель директора ГДМ по социально-профилактической, информационной и патриотической работе Елена Коньшина.

В июне 2023 года заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ» заявлял, что зарплата работающих в отряде мэра за три недели составила 8900 рублей.

«Детишки за три недели получат порядка 8900 рублей. Это с учётом материальной помощи, которая будет идти через Центр занятости. Я считаю, что для ребёнка это немаленькие денежки, которые он сможет потратить на себя», — отметил чиновник.