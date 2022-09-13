В Нижнем Тагиле стартовала программа по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего»

В Нижнем Тагиле стартовала программа «ЕВРАЗ: Люди будущего», направленная на обучение старшеклассников навыкам социального проектирования. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, проект будет реализован в Нижнем Тагиле и Качканаре, а также в Кемеровской области: в Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Гурьевске. Программа продлится с сентября 2022 по май 2023 года.

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко отметил, что благодаря такой задумке старшеклассники научатся решать реальные социальные проблемы, а также смогут привлечь в новые проекты единомышленников.

«Программа построена по принципу акселератора со встроенной образовательной моделью. Мы понимаем, что активная, заинтересованная молодёжь создаёт в своих городах живую, динамичную среду. Это один из ключевых факторов для повышения качества жизни, без которого не появятся крутые события, не приживутся актуальные тренды», — отмечает Андрей Клименко.

На Урале мероприятия пройдут в очном формате. Ожидается, что в них примут участие 200 школьников из Нижнего Тагила и Качканара. Для ребят будут организованы обучающие сессии по проектированию и управлению проектами, выявлению внутренних талантов, навыкам самопрезентации, волонтёрству, фандрайзингу, а также экспертные сессии, встречи с лидерами успешных социальных и предпринимательских проектов. По итогам программы будут выбраны лучшие проекты, для всех участников пройдёт фестиваль.

В Сибири будет организован второй сезон программы, который состоится также в формате фиджитал, совмещающем очное и онлайн-обучение. Участников ожидают теоретические и практические занятия с ведущими российскими экспертами в области социального проектирования.

В сезоне 2021–2022 годов в проекте «ЕВРАЗ: Люди будущего» уже приняли участие 150 старшеклассников и педагогов из 23 образовательных учреждений Новокузнецка и Междуреченска. В итоге старшеклассники сибирских городов разработали 27 проектов по направлениям: экология, помощь пожилым людям, бездомным животным, улучшение городской, школьной среды и другие. Часть проектов участники смогли реализовать самостоятельно, а 17 команд подготовили заявки на региональные и федеральные грантовые конкурсы. По итогам четыре команды получили гранты на реализацию. В общей сложности в мероприятия проектов были включены более 1000 человек.

Организаторы рассчитывают, что новый сезон программы развития детских проектных инициатив будет не менее насыщенным и интересным. Проект осуществляется в партнёрстве с администрациями городов.