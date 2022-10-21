В Нижнем Тагиле стартовал проект развития детских инициатив «ЕВРАЗ: люди будущего»

Сегодня в креативном кластере SAMORO.doc в Нижнем Тагиле состоялась первая встреча участников проекта «ЕВРАЗ: люди будущего». Программа осуществляется в партнёрстве с администрациями Нижнего Тагила и Качканара при поддержке компании ЕВРАЗ.

Проект направлен на обучение старшеклассников навыкам социального проектирования и предполагает вовлечение подростков в процесс развития родных городов. В ближайшие 9 месяцев учащимся старших классов будут помогать овладевать навыками социального проектирования, благодаря чему ребята научатся выявлять и решать реальные социальные проблемы, а также смогут привлечь в новые проекты единомышленников.

«Этот проект про развитие города и инициативу людей. Дети и даже многие взрослые не знают, что такое социальное проектирование. В некоторых регионах России в школах уже проходят факультативы по социальному проектированию, а у нас такого ещё не было. Вот мы и решили сами создать такой факультатив, чтобы научить детей привлечению инвестиций в город», — отметила директора НКО БФ ЕВРАЗа «Урал» Елена Раудштейн.

Участниками проекта стали 117 школьников от 14 до 16 лет и 6 педагогов разных учреждений образования Нижнего Тагила. В общей сложности к проекту планируется подключить более 1000 человек.

«Мы предполагали, что в Нижнем Тагиле на участие в программе заявятся 10 команд из 10 школ города, по 10 участников в каждой. По факту мы получили заявки от 23 школ, в которых было заявлено 183 участника! Было сложно соблюсти установленные ранее лимиты, поэтому мы приняли решение взять в программу 17 команд ребят и одну команду учителей, которые тоже захотели овладеть навыками проектного управления и сесть за парту. Детям это очень интересно, у них горят глаза. Мы ожидаем, что детские проекты будут интересы городу. То, что творится на азарте, на творческой непосредственной энергии, оно всегда имеет большие шансы прорасти», — рассказала руководитель креативного кластера SAMORO.doc Екатерина Третьякова.

Команды будут работать по направлениям: экология, помощь пожилым людям и бездомным животным, улучшение городской и школьной среды. Занятия пройдут в креативном кластере SAMORO.doc.

«Благодаря этому проекту мы позволим детям увидеть что-то хорошее вокруг. Чтобы они не просили у родителей денег на билет, не хотели уехать навсегда из города, а пытались именно здесь увидеть и придумать возможности для самореализации и сделать этот город лучше своими руками», — считает депутат городской думы Нижнего Тагила, директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко.