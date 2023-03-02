В Нижнем Тагиле стартовал приём заявок на ежегодный фестиваль-конкурс Булата Окуджавы

В Нижнем Тагиле стартовал приём заявок на IX Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…» (12+), посвящённый творчеству Булата Окуджавы. Первый отборочный этап конкурса продлится до 1 апреля. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте культурного центра «Дом Окуджавы» и прикрепить ссылку на видеофайл с записью номера.

Как рассказали в пресс-службе Центральной городской библиотеки, в этом году в конкурсе будет четыре номинации: «Исполнитель песен Булата Окуджавы», «Исполнитель песен на стихи Булата Окуджавы на музыку собственного сочинения», «Художественное слово — стихи, проза, литературно-музыкальные композиции по произведениям Булата Окуджавы», а также «Женская тема в репертуаре Булата Окуджавы».

В фестивале могут принять участие авторы-исполнители, солисты, участники вокальных ансамблей, любительских театров, исполнители художественного слова. Каждый участник может одновременно заявиться во все номинации.

Финал конкурса пройдёт 12 мая в санатории «Ключики», где определят лучших исполнителей, которые затем выступят на гала-концерте в Нижнетагильском драматическом театре 13 мая.

В прошлом году конкурс прошёл в традиционном формате и завершился встречей с народным артистом России Олегом Погудиным, уже выступавшим на тагильском фестивале в 2018 году.

Напомним, что «Дом Окуджавы» недавно открылся после реконструкции. Средства были выделены из областного и местного бюджетов. Подрядчика городские власти нашли только с четвёртой попытки, реставрация объекта дорожала во время проведения строительных работ. Сейчас в культурном центре проводят творческие встречи и организовывают кинопоказы.