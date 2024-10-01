В Нижнем Тагиле стартовал новый сезон программы «ЕВРАЗ: Люди будущего»

На Урале и в Сибири стартовал новый сезон программы детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». Она проводится в партнёрстве с администрациями, управлениями образования и школами. В этом сезоне в ней примут участие более 600 старшеклассников и школьных кураторов.

«Основная задача программы “ЕВРАЗ: Люди будущего” — привлечь молодое поколение к решению социальных проблем в родных городах. Школьники предлагают интересные инициативы, получают поддержку в проработке, а затем и возможность реализовать проекты — уже в рамках грантового конкурса “ЕВРАЗ: город друзей — город идей!” и других грантовых программ. Так ребята учатся быть лидерами социальных изменений, а в городах присутствия нашей компании появляется больше инициативных и неравнодушных жителей, способных менять окружающую среду к лучшему», — отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.

На протяжении восьми месяцев программы для участников будут организованы обучающие сессии по проектированию и управлению проектами, выявлению внутренних талантов, навыкам самопрезентации, волонтёрству, фандрайзингу, а также экспертные сессии и встречи с лидерами успешных социальных и предпринимательских проектов.

В Нижнем Тагиле и Качканаре в новом сезоне примут участие более 180 человек. Перед стартом программы для уральцев был организован специальный командообразующий экологический квест, а в дни торжественного открытия конкурса школьники учились раскрывать лидерские качества и попробовали создать первые проекты во время деловой игры «Креативный вызов». Также они получили наставления для будущей работы.

С 2021 года в программе «ЕВРАЗ: Люди будущего» приняли участие более 1600 старшеклассников и педагогов Сибири и Урала. Команды разработали 151 проект по экологии, улучшению городской, школьной среды, помощи пожилым людям, бездомным животным и другие. 22 команды получили поддержку в рамках региональных и федеральных грантовых конкурсов.