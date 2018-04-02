В Нижнем Тагиле стартовал конкурс видеороликов про проблемные дороги

Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил конкурс видеороликов «Дорогам — зелёный цвет». В рамках него любой желающий может рассказать о проблемных дорогах в своём городе, добавленных на «Карту убитых дорог» ОНФ. Это могут быть истории о том, как местные власти привели в порядок улицы после того, как они появились на интерактивной карте, или призывы обратить внимание и в последующем отремонтировать какой-то проблемный участок. Условия конкурса позволяют использовать графические редакторы.

«Участником конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин. Все желающие должны разместить видеоролики, хронометраж которых не превышает 90 секунд, на одном из видеохостингов или в социальных сетях. Ссылка на видеоролик должна быть рабочей до 31 декабря 2018 года — передаётся в оргкомитет конкурса вместе с заявкой по электронной почте konkurs@dorogi-onf.ru. В заявке необходимо указать ссылку на “Карте убитых дорог” на ту дорогу, о которой идёт речь в ролике. Работы принимаются с 2 по 29 апреля 2018 года», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ОНФ.

Конкурс проводится для привлечения внимания общественности и властей к проблемам качества улиц и безопасности дорожного движения, а также для увеличения количества пользователей ресурса ОНФ «Карта убитых дорог». Все технические требования к оформлению видеороликов указаны в положении о конкурсе.

«В роликах может быть любое количество людей в кадре, зовите, пожалуйста, друзей, коллег, родных. В сюжетах мы приветствуем экспрессивную подачу: сообщайте всё, что у вас накипело на душе, и используйте совершенно любой реквизит — кроме автомобилей там может фигурировать всё что угодно, что поможет вам донести до зрителей главную идею. Главное, чтобы это не нарушало российское законодательство и правила дорожного движения», — отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ, карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая. Победители получат видеокамеру, оптический стабилизатор для телефона и фотоаппараты с моментальной печатью снимков.

Начиная с 2017 года на «Карте убитых дорог» были указаны десять тагильских улиц, в том числе Шевченко, Береговая-Краснокаменская и Восточная.