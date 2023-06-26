В Нижнем Тагиле стартовал конкурс «Мастер года по декоративно-прикладному искусству»

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и управление культуры администрации города объявили старт XXIV городского конкурса имени Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству». В этом году конкурс будет проводиться по направлениям «художественная обработка стекла» и «художественная обработка керамики».

Участниками конкурса могут стать жители Нижнего Тагила, увлекающиеся стеклом и керамикой, а также получившие специальное художественное образование, студенты высших и средних учебных заведений, обучающиеся по художественным специальностям. Отбор начнётся с 1 августа и завершится 9 сентября.

Работы могут быть предоставлены как творческим коллективом, так и персонально. На конкурс принимаются не более пяти работ от каждого мастера, выполненные за последние пять лет, и которые не выставлялись ранее на конкурс. Также конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой с информацией: название изделия, Ф.И.О. автора, год изготовления, материал, техника изготовления, размер.

Конкурсные работы будут участвовать в выставке «Мастер года по декоративно-прикладному искусству», которая пройдёт в выставочных залах музея-заповедника с сентября по ноябрь текущего года. В течение работы выставки будет проходить и смотр жюри. Заключительное заседание и подведение итогов ожидается не позднее 1 ноября 2023.

Приём работ ведётся по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 1, каб. 103 (административное здание музея-заповедника). Оргкомитет просит сообщать о времени доставки работ заблаговременно. Время работы оргкомитета с 10.00. до 16.00. Выходные дни — воскресенье, понедельник. Телефон для справок +79090021352.