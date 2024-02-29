В Нижнем Тагиле стартовал ежегодный грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

С 1 марта начнётся приём заявок на ежегодный грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле, Качканаре, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе, Казе, Шерегеше, Осинниках, Калтане и Гурьевском муниципальном округе. Подать заявку можно до 15 апреля. Лучшие проекты получат грантовую поддержку и будут реализованы в 2024–2025 годах.

«ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится c 2007 года для поддержки социально значимых инициатив в регионах присутствия ЕВРАЗа. Чтобы участникам было проще ориентироваться в графике конкурса, с 2024 года сроки проведения синхронизированы для всех территорий Урала и Сибири.

Значительно расширен функционал пользователей сайта social.evraz.com: подача заявок и голосование за проекты теперь будут осуществляться через личный кабинет, который может зарегистрировать на сайте любой желающий. Для удобства работы в личном кабинете подготовлена специальная видеоинструкция.

«Позитивные изменения, которые мы видим в регионах присутствия ЕВРАЗа, были бы невозможны без вовлечения местных активных жителей. За время проведения конкурса благодаря грантовой поддержке компании реализовано около 500 важных и полезных инициатив, создаются новые точки роста. Мы очень ценим стремление уральцев и сибиряков сделать жизнь вокруг лучше и интереснее, воплотить идеи, ориентируясь на потребности своих земляков. Благодарю всех участников и победителей конкурса “ЕВРАЗ: город друзей — город идей!” за яркие, современные и качественно проработанные социально значимые проекты!» — отметила директор по связям с органами власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, инициативные группы жителей. Проекты могут быть направлены на образование и профориентацию детей и молодёжи, улучшение экологии и благоустройство, развитие культуры и искусства, пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья, популяризацию семейных ценностей, сохранение историко-культурного наследия, развитие туризма, помощь социально уязвимым группам, создание социальной рекламы и внедрение цифровых технологий в социальной сфере. Авторы проектов могут подать на конкурс и другие социально значимые инициативы, ориентированные на повышение качества жизни.

Максимальная сумма гранта различается в зависимости от территории проведения конкурса. На соискание гранта могут быть поданы проекты, реализуемые на условиях софинансирования от других грантодателей. Для подобных инициатив предусмотрены базовый (если софинансирование не получено) и расширенный (проект реализуется с учётом привлечённого софинансирования) сценарии.

Подробная информация размещена в Положении о конкурсе на сайте social.evraz.com. При возникновении вопросов обращайтесь к координаторам конкурса, контакты которых можно найти на сайте.