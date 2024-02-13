В Нижнем Тагиле стартовал десятый всероссийский творческий фестиваль, приуроченный к 100-летию Булата Окуджавы

В Нижнем Тагиле стартовал десятый всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья» (12+), посвящённый 100-летию со дня рождения поэта Булата Окуджавы. Открылась регистрация заявок на заочный тур конкурса. В нём будет четыре номинации: исполнение песни Окуджавы, музыка на его стихи, раскрытие женской темы в творчестве поэта, представление его творчества в художественном слове. Победителей тура пригласят в финал, который пройдёт с 18 по 19 мая в Нижнем Тагиле.

В культурном центре «Дом Окуджавы» уже начались мероприятия, посвящённые 100-летнему юбилею поэта. Была проведена поэтическая встреча «Каждый пишет». Впереди много квартирников. С апреля организаторы начнут проводить «Окуджавские дни». На закрытии фестиваля выступит Олег Митяев.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Свердловской области, Областного дворца народного творчества, управления культуры администрации Нижнего Тагила и Центральной городской библиотеки.