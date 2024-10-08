В Нижнем Тагиле стартовал четвёртый сезон «IT-академия ЕВРАЗа»

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле стартовал 4-й сезон проекта «IT-академия». Открытие нового сезона для юных программистов прошло, как и всегда, в центре «Мой бизнес». Основная задача академии — подготовить школьников к профессии IT-специалиста и предоставить им возможность получить практический опыт в разработке реальных продуктов. В этом сезоне на программу ЕВРАЗом выделено 816 тысяч рублей.

В этом учебном году 26 новичков присоединятся к академии, в то время как 22 выпускника продолжат обучение на втором курсе, а 18 студентов перейдут на третий. Школьники с 9-го по 11-й класс будут осваивать основы программирования, развивать аналитическое мышление и создавать проекты для IT-компаний Свердловской области.





«В этом году мы обновили образовательную программу, и кейсы, которые предстоит решать, станут более интересными и сложными. Особенно радостно сообщить, что у нас появился третий курс, на котором ребята будут работать над масштабным проектом — системой моделирования различных физических процессов. В дальнейшем они планируют получить грант для развития этого проекта как стартапа, поскольку разрабатываемое программное обеспечение не имеет аналогов в России», — говорит директор IT-академии «Железная логика» Руслан Мухутдинов.

Недавно первокурсники прошли тестирование, после чего были сформированы группы и расписание занятий. Многие из них пришли в академию благодаря рекомендациям родителей и одноклассников. Все они хотят в будущем иметь стабильную высокооплачиваемую работу.

Студенты, которые уже не первый год обучаются в академии, в начале курса освежают свои знания по языкам программирования Python, JavaScript и TypeScript. Новички изучают основы сетевого программирования, алгоритмизации и работы с памятью компьютера. Кроме того, они знакомятся с многопоточными приложениями и основами работы с базами данных.



По завершении обучения студенты получают реальный опыт работы и готовый проект в своё портфолио, а также учатся задавать правильные вопросы заказчику и предугадывать возможные проблемы. В конце учебного года они представят свои проекты комиссии, и нередко IT-компании предлагают им контракты на трудоустройство или обучение в ведущих вузах страны.

Учебный процесс включает в себя как лекции, так и практические занятия, а также экскурсии на производства для знакомства с технологическими процессами в реальном времени. На открытии нового сезона все участники получили мерч от ЕВРАЗа, что добавило атмосферу праздника.