В Нижнем Тагиле стартовал чемпионат по пожарно-спасательному спорту 

В Нижнем Тагиле сегодня, 16 августа, на стадионе «Уралец» открылся 66-й чемпионат ГУ МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Его участники покажут свои умения в четырёх основных дисциплинах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на чемпионате выступят спортсмены из Министерства общественной безопасности и регионального ГУ МЧС, а также 22 команды представителей пожарно-спасательных отрядов Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска, Лесного, Кушвы, Артёмовского, Каменска-Уральского, Верхотурья, Заречного, Тавды.

За три дня пожарные и спасатели продемонстрируют свои навыки по четырём направлениям: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъём по штурмовой лестнице на учебную башню, пожарная эстафета и боевое развёртывание. Именно с боевого развёртывания начались соревнования, где перед командами стояла задача проложить магистральную линию из двух пожарных рукавов от мотопомпы к боевому рубежу и поразить мишени водой.

Все желающие смогут поддержать команды на спортплощадках города: