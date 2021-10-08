В Нижнем Тагиле стартовал чемпионат по боксу памяти Анатолия Соловьёва 

В спортивном комплексе «Юпитер» дан старт чемпионату и первенству города по боксу памяти бывшего руководителя «Союз-НТ» Анатолия Соловьёва, скончавшегося в декабре 2017 года. Чемпионат продлится три дня, в нём примут участие более 126 спортсменов из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области.

На открытии турнира начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров вспомнил офицера и замечательного человека, в чью память организован чемпионат, основателя объединения «Союз-НТ» Анатолия Соловьёва, внёсшего значительный вклад в поддержку деятельности правоохранительных органов. По словам начальника тагильской полиции, Анатолий Соловьёв на протяжении многих лет сплачивал и объединял все силовые структуры.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», помимо тагильских боксёров, на ринг выйдут спортсмены из Екатеринбурга, Алапаевска, Новоуральска, Каменска-Уральского и Кушвы. В соревнованиях примут участие мужчины старше 2002 года рождения, а также юноши и девушки от 2002 до 2008 годов рождения в весовых категориях от 37 до 91 кг.

Финальные бои, награждение победителей и церемония закрытия запланированы на 9 октября.