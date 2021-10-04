В Нижнем Тагиле ссора двух бабушек в детской школе искусств привела к вызову полиции

В Нижнем Тагиле пожилая женщина сильно напугала 6-летнюю девочку. После инцидента, который произошёл 2 октября в детской школе искусств № 1 на Вогульской, 42, у ребёнка случился нервный срыв, рассказала бабушка девочки 51-летняя Елена.

«Мы с внучкой сидели на кушетке в коридоре и ждали занятия. В это же время закончилось занятие у других детей. Женщина 70 лет посадила свою внучку рядом с моей и начала одевать её. При этом было видно, что эта женщина не в настроении. В какой-то момент куртка начала съезжать с кушетки и эта бабушка, чтобы вылить свой негатив, схватила мою внучку, скинула её с кушетки и наорала на неё нечеловеческим голосом. Внучка очень напугалась. На мой вопрос, что она себе позволяет, женщина перешла на мат и начала угрожать мне убийством, на что я ей ответила: “Убей, попробуй”», — рассказывает Елена.

Сразу после конфликта Елена вызвала полицейских. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», сейчас сотрудники отдела полиции № 16 разбираются в ситуации.