В Нижнем Тагиле среди привитых от COVID-19 горожан разыграют билеты в учреждения культуры

В Нижнем Тагиле среди привитых от COVID-19 горожан разыграют билеты в цирк, драмтеатр, филармонию и другие учреждения культуры. Итоги первого розыгрыша подведут уже 1 октября среди тех, кто поставил первую прививку двухкомпонентной вакцины или однократно «Спутник Лайт» с 25 сентября по 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Чтобы стать участником конкурса, нужно поставить прививку в любом лечебном медучреждении: ГБ № 1 (ул. Окунева, 30), Демидовской ГБ (ул. Горошникова, 37; ул. Курортная, 18); ГБ № 4 (ул. Металлургов, 2); ГБ № 3 (ул. Липовый тр., 30а) и ГБ № 4 (ул. Новострой, 24; ул. Дружинина, 53).

Также каждый желающий может поставить прививку от коронавирусной инфекции в мобильных пунктах вакцинации: в ТЦ «ДЕПО» (в будни — с 16:00 до 20:00; в выходные — с 10:00 до 20:00) и в пункте, расположенном напротив памятника Черепановым (в будни — с 16:00 до 19:00, в выходные — с 12:00 до 17:00).

Победитель будет выбираться каждую неделю.