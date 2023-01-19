В Нижнем Тагиле «Спутник» в упорной борьбе уступил «Титану»

В 4-м туре чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд СК «Спутник» в Нижнем Тагиле принимал ХК «Титан» из Верхней Салды. Первый период закончился нулевой ничьей, во втором отрезке игрового времени нападающий тагильчан Сергей Курынов открыл счёт встречи. Но радость тагильских болельщиков длилась недолго. Через 4 минуты гости в большинстве сравнивают счёт, а в начале 3-го периода удваивают результат. В итоге 1:2 в пользу команды из Верхней Салды. После четырёх игр тагильская команда имеет в активе 4 очка и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «Спутник» проведёт 21 января в Новоуральске с местным «Кедром».