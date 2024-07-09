В Нижнем Тагиле спилят деревья на улице Металлургов за 9 млн рублей

В Нижнем Тагиле производут работы, которые предусматривают валку деревьев, обрезку ветвей и корчевку пней на участке по улице Металлургов от Городской поликлиники № 2 до трамвайного кольца. Соответствующий контракт стоимостью более 9 млн рублей опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, порубочные остатки должны быть вывезены на специально отведенные участки или специальные сооружения — объекты размещения отходов, для их дальнейшей утилизации с предоставлением заказчику подтверждающих документов.

Также подрядчик обязан предоставить фотоматериал места расположения деревьев до валки и кронирования и после выполнения работ с привязкой к местности. Кроме того, необходимо подтвердить захоронение отходов. Работы должны быть выполнены до 20 августа.