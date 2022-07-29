В Нижнем Тагиле спецслужбы во время учений эвакуировали цирк, спровоцировав панику у горожан 

В Нижнем Тагиле 28 июля эвакуировали цирк. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, эвакуация была проведена в рамках пожарно-тактических учений. В ведомстве отметили, что целью учений была отработка взаимодействия администрации цирка, службы жизнеобеспечения и пожарных спасателей. Обслуживающий персонал был эвакуирован из здания, после чего проведено условное тушение объекта. Как сообщили в ОНДиПР Нижнего Тагила, данные учения показали слаженную работу пожарных подразделений и грамотные действия обслуживающего персонала объекта.

Отметим, что скопление автомобилей оперативных служб возле такого знакового объекта вызвало тревогу у тагильчан. Пользователи соцсетей стали выдвигать различные версии ЧП: от минирования здания украинцами до крупного пожара. При этом многие горожане возмущались тем, что в такое неспокойное для страны время спецслужбы заранее не проинформировали население о подобных учениях, спровоцировав панику.

«Гуляли на набережной в 15 часов, пожарных машин насчитали больше 20! Из них 3 лестницы! Подумали, что что-то горит. Жутко стало!» — пишет Анна Носова.