В Нижнем Тагиле специалисты Центра развития туризма провели для сотрудников полиции экскурсию по городу

Специалисты Центра развития туризма Нижнего Тагила провели экскурсию по городу для сотрудников правоохранительных органов. Накануне, 25 августа, работники отдела кадров, патрульно-постовой службы, ветераны, сотрудники отдела экономической безопасности и линейного отдела прогулялись по знаковым местам города.

За пару часов они смогли увидеть обновлённый сквер за дворцом «Юбилейный», Лисью гору с достопримечательностями вокруг неё, а также посетить «Тагильскую лагуну — 2» и узнать интересные факты из истории города.

«Это удивительное ощущение, когда ты идёшь по городу и смотришь на него глазами туриста. Ты, конечно, знаешь многое из того, что говорит гид, но мог забыть, потому что эти знания у тебя где-то глубоко спрятаны. Твой город открывается тебе с новой стороны. Вообще, я сама очень люблю водить гостей по нашему городу, потому что я тоже тогда испытываю этот невероятный кайф — быть туристом. Увидеть свой город по-новому — это бесценно», — поделилась впечатлениями представитель общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» Елена Боярская.

Полицейским рассказали о легендах происхождения названия Лисьей горы и о её вулканическом прошлом. У «Юбилейного» экскурсовод обратила внимание на Выйско-Никольскую церковь и вспомнила историю династии Демидовых, а на новой набережной за ГДДЮТ сотрудники правопорядка полюбовались видами города.

«Мы впервые на такой экскурсии с дочкой, и нам очень понравилось, так качественно и интересно всё провели. Мы даже посетили места, где ранее не бывали из-за занятости. Например, в сквере за дворцом “Юбилейный”. Я знала, что там идёт реконструкция, но результат увидела только сейчас. Мы как будто по Петербургу гуляем, там тоже много парков. Очень приятно видеть свой город таким», — говорит сотрудница отдела кадров Маргарита.

«Я уже во второй раз поехала на экскурсию, потому что очень интересно. Буду советовать своим друзьям, чтобы они тоже сходили. На таких прогулках отдыхаешь душой. Экскурсоводы тоже очень разные, и они показывают красоту и историю нашего города», — рассказала делопроизводитель Александра.

Подобные экскурсии для сотрудников правоохранительных органов проводят регулярно. Весной, 28 апреля, для стажёров также была организована прогулка по историческим местам нашего города. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», из-за большой занятости сотрудники не всегда могут прогуляться по городу, поэтому на такие экскурсии они часто берут своих детей.