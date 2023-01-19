В Нижнем Тагиле спасли тонущего в купели мужчину, который потерял сознание (ВИДЕО)

Около 23:00 18 января в крещенской купели на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, мужчина стал спускаться в воду и в этот момент ему резко стало плохо, он потерял сознание и начал тонуть. На неадекватные действия тагильчанина обратили внимания окружающие и быстро вытащили мужчину из воды. Свидетели происшествия сообщают, что людей в это время было мало, поэтому пострадавшему повезло, что его спасли буквально за считаные секунды. После того как мужчину достали из проруби, через несколько минут он полностью пришёл в себя.