В Нижнем Тагиле спасатели вытащили застрявшего между гаражами 8-летнего ребёнка

Сотрудники поисково-спасательной службы Нижнего Тагила 14 декабря помогли 8-летнему ребёнку, застрявшему между гаражами в районе улицы Красной. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте МБУ «Центр защиты населения».

По словам спасателей, во время прогулки ребёнок решил залезть между гаражами и застрял. Крики о помощи услышала проходившая мимо женщина, которая и позвонила в службу спасения. На место происшествия незамедлительно выехала группа и при помощи гидравлического оборудования извлекла школьника из ловушки.