В Нижнем Тагиле спасатели, соцработники и полиция спасли жизнь пожилой женщине 

Накануне, 6 сентября, в одном из домов на Вые едва не произошла трагедия. Социальный работник, ухаживающая за одинокой пожилой женщиной, не смогла попасть в квартиру. Старушка не отвечала на телефон и не реагировала на дверной звонок. Предчувствуя беду, женщина позвонила в полицию и службу спасения Центра защиты населения Нижнего Тагила.

«В 16:54 в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону обратилась социальный работник. Она сообщила, что пришла по адресу, где проживает бабушка, за которой она ухаживает, но дверь ей не открыли, поэтому она забила тревогу. На место выехала группа немедленного реагирования, а также были направлены необходимые специализированные службы. Двери пришлось вскрыть. Тревога соцработника оказалась обоснованной. Пожилой женщине стало плохо, медицинская помощь была оказана своевременно», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

С начала 2022 года спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила 33 раза взламывали двери, чтобы оказать помощь пожилым людям или инвалидам, 26 раз выезжали по вызову к упавшим и не могущим самостоятельно подняться тагильчанам, а также 14 раз помогали скорой помощи выносить больных из квартир на носилках.