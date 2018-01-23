В Нижнем Тагиле спасатели пять часов тушили трёхэтажный особняк (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ночью произошёл пожар в трёхэтажном коттедже на улице Отдыха в микрорайоне Ключики. По информации отдела надзорной деятельности, очагом пожара стала баня, после чего огонь перекинулся на жилое строение. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило около трёх часов ночи. Общая площадь возгорания составила 415 квадратных метров. В тушении огня участвовали 12 единиц спецтехники и 27 спасателей. В настоящее время продолжается пролив и разборка сгоревших конструкций. О пострадавших не сообщается, причины ЧП устанавливаются.